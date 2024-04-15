

Хабеишвили: Торговой маркой «Мечты» является ложь

15.04.2024 21:12





Своими действиями Россия говорит Западу и Европе, что она контролирует Грузию: «Не верите? Покажу! Заставлю принять закон, который препятствует членству в вашей семье!» - об этом заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, находящийся на акции на проспекте Руставели.



По его словам, Иванишвили и власть торгуют интересами страны.



«Торговой маркой «Мечты» является ложь. Людям пообещали, что больше не будут вносить этот закон, но внесли. Этот закон не приносит пользы ни для кого. Не найдется ни одного человека, которому это принесет пользу, зато на пути к ЕС будет препятствующим. Поэтому важно, чтобы без всякой партийной принадлежности, без политических отклонений закон был отозван, чтобы дали людям возможность через несколько месяцев спокойно сделать выбор. Если этого не сделает, власть должна понимать, что будет протест. Печальная реальность такова, что они получили задание. В Абхазии в феврале россияне поручили тоже самое, принять тот же закон. Через несколько недель внесли повторно в Грузии, такие совпадения ведь не случаются?! Этим действием Россия говорит Западу и Европе, что контролирует Грузию: «Не верите? Покажу! Заставлю принять закон, который препятствует членству в вашей семье!»



Представьте, Иванишвили и эта власть торгуют интересами нашей страны. Они могут подписаться на все, но все должны понимать, что идти против грузинского народа ни у кого никогда не выходило, и я сомневаюсь, что получится и сейчас», - заявил Хабеишвили.





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