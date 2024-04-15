

Совет этнических меньшинств Грузии призвал не принимать «российский закон»

15.04.2024 21:37





Совет этнических меньшинств действующий при Народном защитнике Грузии выступает категорически против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».



Совет считает, что упомянутый закон подрывает демократическое развитие страны и евроатлантические устремления Грузии.



«Представленный законопроект наносит тяжелый удар и принижает роль гражданского общества, механизмы практической защиты и защиты прав человека, возможности сохранения, защиты и развития этнического и религиозного многообразия, полной реализации культурной и социальной ответственности в обществе.



Мы твердо убеждены, что принятие этого закона ставит под угрозу давнее стремление Грузии вступить в Европейский Союз, цель, к которой Грузия страстно стремилась на протяжении десятилетий. Стремление к европейской интеграции – это не только национальное стремление, но и конституционное обязательство, поддерживаемое подавляющим большинством наших граждан.



Принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» будет разрушительным для демократического развития страны! Как и в прошлом году, сейчас точно так же заявляем, что принципиально важно, чтобы указанный законопроект или любая подобная инициатива не стали законом! Мы призываем власти Грузии прекратить рассмотрение закона «О прозрачности иностранного влияния», — указано в заявлении.





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