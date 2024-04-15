

Российский закон принимается в парламенте в окружении спецназа

15.04.2024 22:00





Российский закон принимается в парламенте в окружении спецназа - обсуждение российского закона завершено на заседании юридического комитета, но процесс голосования еще не начался.



Одновременно с сессией на улице Чичинадзе мобилизуются представители Управления специального назначения. Несмотря на высокую мобилизацию правоохранителей, волна протестов не утихает.



При этом, как передает корреспондент "Пирвелеби", к митингу присоединяется весь поток людей, а заседание юридического комитета проходило на фоне криков граждан, присутствовавших в законодательном органе.



По информации "Привелса", правоохранители освобождают место у бокового входа в парламент. Вероятно, причиной этого стало то, что члены правящей партии покинули законодательный орган мирно, без всякого шума.





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