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Российский закон принимается в парламенте в окружении спецназа


15.04.2024   22:00


Российский закон принимается в парламенте в окружении спецназа - обсуждение российского закона завершено на заседании юридического комитета, но процесс голосования еще не начался.

Одновременно с сессией на улице Чичинадзе мобилизуются представители Управления специального назначения. Несмотря на высокую мобилизацию правоохранителей, волна протестов не утихает.

При этом, как передает корреспондент "Пирвелеби", к митингу присоединяется весь поток людей, а заседание юридического комитета проходило на фоне криков граждан, присутствовавших в законодательном органе.

По информации "Привелса", правоохранители освобождают место у бокового входа в парламент. Вероятно, причиной этого стало то, что члены правящей партии покинули законодательный орган мирно, без всякого шума.


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