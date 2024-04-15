

Эка Гигаури:Сегодня мы защищаем будущее нашей страны

15.04.2024 22:02





«Грузинская мечта» называет помощь западных партнеров черными деньгами, грязными деньгами - они хотят, чтобы Запад отказался от нас, - об этом заявила на акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури.



По словам Гигаури, «Грузинская мечта» пытается оставить Грузию один на один с Россией.



«Сегодня мы защищаем будущее нашей страны. Нас более 80% населения Грузии, мы все хотим, чтобы Грузия стала членом ЕС, членом НАТО, чтобы жизнь в Грузии была хорошей, чтобы студенты получали высококачественное образование, чтобы было высококачественное здравоохранение, мы этого хотим, мы за это боремся.



Наши западные партнеры говорят, что поспособствуют нам, чтобы построить эту страну, они хотят, чтобы в Грузии была столь же хорошая жизнь, как в Евросоюзе, это то, в чем они нам помогают. «Грузинская мечта» называет их помощь черными деньгами, грязными деньгами. «Грузинская мечта» хочет, чтобы Запад отказался от нас, хотят оставить нас одних лицом к лицу с врагом», - сказала Эка Гигаури.





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