

Парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

15.04.2024 22:33





Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



Комитет принял решение несколько минут назад.



Изменения предусматривают регистрацию таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации как «организации, осуществляющие интересы иностранной силы», которые получают определенную сумму доходов — более 20 процентов — из-за границы.



Согласно законопроекту, каждый, кто считается «организацией, осуществляющей интересы иностранной силы», должен быть зарегистрирован в государственном реестре в одноименной базе данных. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы.



При этом с изменениями у организаций появится обязанность заполнять финансовую декларацию каждый год. Законопроект наделяет Минюст полномочиями проводить исследования и изучение-мониторинг вопроса в любое время с целью выявления «организации, осуществляющей интересы иностранной силы».



Кроме того, согласно проекту, основанием для начала мониторинга станет решение соответствующего уполномоченного лица Минюста и письменное заявление, поданное в Минюст, в котором «содержится соответствующее указание, относящаяся к конкретной организации, осуществляющей интересы иностранной силы». В целях осуществления мониторинга уполномоченное лицо Минюста будет иметь право истребовать необходимую информацию, в том числе персональные данные, в соответствии с законом. Мониторинг одного и того же субъекта будет разрешен только один раз в шесть месяцев.



Уклонение от регистрации в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной силы» или незаполнение декларации влечет за собой штраф в размере 25 тысяч лари. Проектом также предусмотрены следующие виды штрафов – 10 тысяч лари, если организация не заполнит форму заявки в течение десяти рабочих дней со дня доступа на сайт Минюста; Если недостатки в документах не будут устранены в указанный срок, штраф составит 10 тысяч лари; Совершение предусмотренного законом правонарушения по истечении одного месяца влечет за собой штраф в размере 20 тысяч лари.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





