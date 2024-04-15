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Президент: Грузия не смирится с повторной советизацией!


15.04.2024   23:05


Грузия не смирится с повторной советизацией, - об этом заявляет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против «российского закона». Спецназ с водометами и газометами готов перейти к действию против мирных граждан, защищающих свое европейское будущее. Проводятся задержания. Грузия не смирится с повторной советизацией!», - пишет Саломе Зурабишвили в соцсети X.


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