

Народный защитник Грузии предостерег полицию от разгона мирного митинга

16.04.2024 00:01





Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призывал полицию не препятствовать мирной протестной акции против закона об иноагентах у парламента в Тбилиси.



Полиция предупреждает протестующих перед парламентом, сообщается о первых задержаниях



«Народный защитник призывает МВД Грузии не мешать участникам собрания реализовать гарантированное конституцией право», — сказано в заявлении Народного защитника.



Омбудсмен подчеркивает, что применение силы является «крайней мерой» и допустимо только в том случае, если акция принимает насильственный характер.



«К настоящему времени, по наблюдению Народного защитника, не выявляется противоречащего закону характера собрания. Соответственно не существует оснований для ущемления конституционных прав участников», — сказано в заявлении.





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