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Народный защитник Грузии предостерег полицию от разгона мирного митинга
16.04.2024 00:01
Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призывал полицию не препятствовать мирной протестной акции против закона об иноагентах у парламента в Тбилиси.
Полиция предупреждает протестующих перед парламентом, сообщается о первых задержаниях
«Народный защитник призывает МВД Грузии не мешать участникам собрания реализовать гарантированное конституцией право», — сказано в заявлении Народного защитника.
Омбудсмен подчеркивает, что применение силы является «крайней мерой» и допустимо только в том случае, если акция принимает насильственный характер.
«К настоящему времени, по наблюдению Народного защитника, не выявляется противоречащего закону характера собрания. Соответственно не существует оснований для ущемления конституционных прав участников», — сказано в заявлении.
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