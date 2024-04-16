

В парламенте Грузии сегодня будет действовать желтый уровень безопасности

16.04.2024 11:06





Парламент Грузии распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности.



По информации парламента, сегодня во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности.



Вместе с тем, в здание будут допущены лишь аккредитованные журналисты телевещателей/телемедиа, а представители других СМИ не смогут войти в здание.



«В соответствии с приказом председателя парламента Грузии N1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил безопасности в здании парламента Грузии, 16 апреля этого года во дворце парламента будет действовать «желтый» уровень безопасности – вход в здание парламента для посетителей будет ограничен.



На запланированные парламентские мероприятия (в том числе заседания комитетов) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами. Ограничение не распространяется на аккредитованных журналистов телевещателей/телемедиа.



Целью данного мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента Грузии», - говорится в заявлении.





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