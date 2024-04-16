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Виола фон Крамон: Позиция Европарламента по российскому закону «Грузинской мечты» предельно ясна


16.04.2024   11:08


Позиция Европарламента по российскому закону «Грузинской мечты» предельно ясна: он представляет угрозу европейскому будущему и кандидатству Грузии в ЕС, - пишет европарламентарий Виола фон Крамон в соцсети X.

По ее словам, Европарламент зафиксирует свою позицию по законопроекту в резолюциях.

«Мы сообщили об этом в письме 10 дней назад. Мы заявим это в резолюциях ЕС. Законопроект служит только олигарху и его тренерам в Кремле", - говорит депутат Европарламента.


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