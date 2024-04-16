

Законопроект об иноагентах снова выносится на пленарное заседание парламента Грузии

16.04.2024 11:10





Законопроект об иноагентах сегодня выносится на пленарное заседание парламента Грузии — несмотря на акции протестов в городах Грузии и крайнюю обеспокоенность зарубежных партнеров Грузии, в том числе ЕС.



Снова «желтый уровень» безопасности введен в парламенте. Снова протесты: акции начнутся с 11:00. Накануне протестующие уже перекрывали проспект Руставели, митинг продолжался до полуночи, полиция задержала 14 человек.



К ночи законопроект одобрил юридический комитет — заседание прошло бурно, оппозиционеров удаляли из зала, не давая им говорить фразу «российский закон». Депутат Алеко Элисашвили ударил по лицу одного из лидеров партии власти Мамуку Мдинарадзе, после чего на него в коридоре набросились депутаты «Мечты».



Пока перед парламентом протестовали, а в парламенте дрались, послы ЕС, США и Великобритании беседовали с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Глава правительства заявил им, что законопроект полностью соответствует правовым принципам, и аргументы против не принимал.



Уличный художник Gagosh напомнил про свою работу годовой давности и картинка снова стала вирусной в соцсетях.



На рисунке древний ископаемый грузинский человек Зезва мочится на закон об «иноагентах». Gagosh обновил статус: «Присоединяюсь к протесту первого европейца — с…л я на российский закон».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова поддержала акции против закона об иноагентах. «Грузия не подастся ре-советизации!», — написала Зурабишвили в соцсетях.



Одобрение действий правительства Грузии пришло из Москвы: российский пропагандист Александр Дугин высказался по поводу протестов в Тбилиси и сказал, что грузинские власти стоят на правильном пути. НПО, СМИ и оппозицию он назвал «либеральной агентурой», но их, уверен Дугин, удастся «вычистить».



Госдеп США сделал новое заявление по Грузии: «Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что в случае принятия этого законопроекта организациям гражданского общества, работающим над улучшением жизни граждан Грузии, будет нанесен ущерб, и это уведет Грузию с европейского пути».





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