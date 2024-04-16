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Госдеп США призвал власти Грузии привлечь подсанкционных судей к ответственности
16.04.2024 11:12
Госдеп США призвал власти Грузии привлечь подсанкционных коррумпированных судей к ответственности. Так представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ответил на вопрос о санкциях, введенных Соединенными Штатами против грузинских судей.
«Санкции были введены для того, чтобы облегчить привлечение к ответственности злоумышленников, которые извлекли выгоду из безнаказанности, а также за работу, проделанную для подрыва верховенства закона в грузинском обществе и судебной системе.
Что касается коммуникации с правительством Грузии, то, конечно, мы призываем правительство предпринять шаги для привлечения коррумпированных лиц к ответственности», — заявил Миллер.
Миллер еще раз объяснил, что стало основанием для решения штатов о введении санкций в отношении грузинских судей.
Напомним, 5 апреля 2023 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении грузинских судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе по обвинению в коррупции. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что госдепартамент вводит санкции против них на основании правила 7031(c) о запрете на выдачу виз за их причастность к значительным коррупционным действиям.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что они, как председатели суда и высокопоставленные члены судебной власти, злоупотребляли своим положением.
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