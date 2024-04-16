

В парламенте Грузии обсудят российский закон. Печатным и интернет изданиям вход запрещен

16.04.2024 11:14





Сегодня, 16 апреля, парламент Грузии начнет в первом чтении обсуждение российского закона, который вчера одобрил Комитет по юридическим вопросам.



При этом первая акция протеста начнется у здания парламента в 12 часов, а вторая пройдет вечером в 19 часов.



По информации парламента, в законодательном органе будет действовать «желтый» уровень безопасности — вход для посетителей в здание парламента ограничен.



По официальной информации, на запланированные парламентские мероприятия (в том числе заседания комитетов) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями.



Как и 15 апреля, освещать происходящие в парламенте процессы смогут только телеканалы. Печатным и интернет изданиям запретили входить в здание.



Напомним, 15 апреля перед парламентом прошла масштабная акция протеста, позже к вечеру ситуация стала напряженной. Возле здания парламента были мобилизованы спецназ и спецтехника.



Обсуждение в комитете в течение дня было шумным. Ряд оппозиционных депутатов были удалены с заседания за то, что задавали острые вопросы, за фразу «российский закон» им отключали микрофоны.





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