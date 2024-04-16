

Комитет по юридическим вопросам поддержал кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии

16.04.2024 11:45





Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал кандидатов в председатели и члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).



На сегодняшнем заседании комитета депутаты заслушали и единогласно поддержали кандидата на пост председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили и 3 кандидата в т.н. профессиональные члены ЦИК: Майю Заридзе, Георгия Шарабидзе и Гию Цацашвили.



Для справки, согласно изменениям, внесенных в Избирательный кодекс, процесс избрания парламентом председателя и членов ЦИК состоит из трех этапов. В частности, при первом голосовании потребуется 90 голосов. Если не удастся обеспечить 90 голосов, выдвинутый кандидат будет избран 76 голосами. Получить поддержку конкретных кандидатов 76 голосами можно будет дважды. Кандидаты, избранные 76 голосами, начнут осуществлять свои полномочия сроком на 5 лет.





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