

Папуашвили: Вчера общество убедилось, что попытка перекрыть обсуждение криками, догмами и подавлением дискуссии не получится

16.04.2024 11:46





«Думаю, вчера общественность убедилась, что есть попытка перекрыть обсуждение криками. Мы сейчас наблюдаем дезинформационный штурм на грузинское общество, где до сих пор пытаются подавить здравый смысл слоганами, лозунгами, догмами», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, догматизм – это когда вместо предоставления аргументации, мнение продается обществу в качестве аргумента.



«То, что мы слышим, российский закон и так далее, все это догматические рассуждения, когда у них нет аргументов. Мамука Мдинарадзе вчера девять часов задавал главный вопрос. Поскольку существует один простой способ идентифицировать догматические аргументы и догматизм, это простой вопрос: почему? Когда на этот вопрос нет аргументированного и логичного ответа, мы имеем дело с догмой, убеждением, которое хотят представить в качестве аргумента.



Вчера был задан вопрос, почему и они не смогли дать ответ. Мы имеем дело с догмами. Ответ был таков: кому-то за границей это не нравится. Брюссель и Вашингтон говорят «нет». Эта страна прошла разные этапы в своей жизни, и эти люди тоже прошли разные этапы. Последние 30 лет мы знаем одно, главное то, что говорит грузинский народ, а не то, что говорит нам тот или иной человек. Когда мы говорим с иностранными акторами, там мы тоже имеем догматический аргумент: мы спрашиваем, почему мы не должны принимать этот закон, потому что какая-то часть общества этого не хочет. Мы спрашиваем эту часть общества, почему вы этого не хотите, потому что иностранцы говорят нам не принимать этот закон.



Напомним, что точно такой же метод использовался во время т.н веттинга.



На самом деле, используя обычный догматизм, это попытка запретить обществу мыслить. Мы видим, что общество прошло этот этап и прекрасно понимает, что альтернативы обсуждениям нет. Говорить догмами и подавлять обсуждения не получится», — заявил Шалва Папуашвили.





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