

Депутат «Мечты» Заркуа — представителю Госдепа: «Эй, Мэттью, ты шутишь, мой друг?»

16.04.2024 11:48





Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа отреагировал на комментарий представителя Госдепа США Мэттью Миллера по поводу критики в адрес подсанкционных судей и заявил в фамильярной манере: «Эээ, Мэттью, ар ю киддинг, май френд?» (Эй, Мэттью, ты шутишь, мой друг? — ред.).



Заркуа подчеркнул, что несмотря на введение санкций со стороны США против «судей независимого суда» Грузии власти страны до сих пор не услышали конкретных аргументов по поводу того, на «каком основании» их ввели.



«Я хотел бы напомнить вам еще один кейс — судьи Чхиквадзе, к которому были применены санкции: вы его подвергли санкциям за то, что он принял решение в отношении господина Гварамия (Ника Гварамия — основатель оппозиционного Mtavari TV, а ныне — лидер политобъединения «Ахали» — ред.), который украл несколько миллионов у <телекомпании> «Рустави-2″.



Затем этот вопрос был обжалован в Страсбурге, и Страсбург заявил, что вообще не будет принимать <иск> во внимание, потому что решение судьи Чхиквадзе было справедливым и объективным.



И вы <после этого> должны были извиниться и посольство, и те, кто скорблял этих судей и членов <их> семей», — заявил Ираклий Заркуа.



Также депутат отметил в своем комментарии, что «Грузия опережает семь стран ЕС по уровню верховенства закона, в том числе 11 стран НАТО по уровню верховенства закона».



«Среди них доверие к судебной системе в Грузии составляет более 50%, в том числе, согласно вашим исследованиям, напомню, что в вашей стране, в Америке, население доверяет вам только на 25%. Уот ю токкинг эбаут, май френд? (О чем вы говорите, мой друг? — ред.) Я ошеломлен», — ответил представитель партии власти.



Напомним, Госдеп США призвал власти Грузии привлечь подсанкционных судей к ответственности.



Источник: СОВА

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