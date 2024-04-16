

Папуашвили: Аккредитация СМИ выдается для работы, а не выражения гражданской позиции

16.04.2024 12:20





Спикер парламента Шалва Папуашвили объясняет, почему он принял решение запретить представителям онлайн-СМИ входить в парламент 15 и 16 апреля. Шалва Папуашвили заявил, что аккредитация представителям медиа выдается для того, чтобы они могли выполнять свою журналистскую деятельность, а не «злоупотреблять» документом, выражая свою гражданскую позицию в парламенте. Это, считает спикер, нарушение журналистской этики.



Папуашвили подчеркнул, что «парламент является высшим законодательным органом Грузии, где должны быть соответствующие условия для работы, и это не место для проведения митингов».



«Количество журналистов интернет-изданий составляет несколько десятков, и все журналисты приходили сюда, чтобы выразить протест. Их протест понятен — они могут публично выразить свой протест за пределами здания. Но что касается того, чтобы войти внутрь и протестовать здесь — это нарушение журналистской этики.



У вас есть аккредитация для осуществления журналистской деятельности, а злоупотребление и нарушение журналистской этики, когда вы <вместо осуществления журналистской деятельности> выражаете свою гражданскую позицию, — не для этого существует аккредитация», — заявил Папуашвили.



Спикер вспомнил протест журналиста грузинского онлайн-СМИ Publika, который развернул плакат во время заседания бюро парламента, отметив, что и 15 апреля целью этого медиа было выразить протест, а не осуществлять журналистскую деятельность.



Председатель законодательного органа сообщил, что в парламенте аккредитовано 340 журналистов, из них 290 — представители 17-ти телеканалов. Они могут входить, согласно принятому Папуашвили постановлению, в парламент Грузии на основании своей аккредитации.



Напомним, 15 апреля, как и 16 апреля, в здание парламента для выполнения журналистской деятельности не впустят представителей онлайн-СМИ.



Источник: СОВА

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