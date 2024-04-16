

Папуашвили: Госдепу США вместо того, чтобы делать шесть заявлений, было бы проще, сделать то, что от них зависит

16.04.2024 13:05





Проще всего, чтобы они обнародовали все проекты Национального фонда поддержки демократии (NED). Ведь все прозрачно? Говорят же, что делают это на благо грузинского народа, скрывать нечего и это дружественные деньги. Почему же боятся публичности? – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, Госдепу США вместо того, чтобы делать шесть заявлений, было бы проще, сделать то, что от них зависит – обнародовать все проекты Национального фонда поддержки демократии (NED).



«Мы видели вчера на заседании комитета, что все согласны с тем, что всё должно быть публично, все согласны, и НПО, и оппозиция. Другой вопрос – почему не публично? Вместо шести заявлений им было бы проще сделать то, что от них зависит. Ведь принятие или непринятие закона не зависит от них. А от них зависит то, чтобы сказать, что всё прозрачно, что вот это финансирование NED. Кстати, этот фонд несколько раз обещал лично мне, что обнародует это», - отметил Папуашвили.





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