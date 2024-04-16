

Мэтью Миллер о законе об «иноагентах»: «Собьет Грузию с европейского пути»

16.04.2024 13:05





Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 15 апреля заявил, что глубоко обеспокоен закона об иноагентах, который нанесет вред гражданским организациям и собьет Грузию с европейского пути.



На вопрос о том, насколько этот закон совместим со стратегическим партнерством США и Грузии, учитывая то что «грузинский народ и весь Запад его осуждают, и только Россия поддерживает», Миллер ответил следующее:



«Позвольте мне сказать, что мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что этот законопроект нанесет вред организациям гражданского общества, работающим над улучшением жизни граждан Грузии, и сбивает Грузию с ее европейского пути. Мы также обеспокоены тем, что этот законопроект помешает независимым СМИ, работающим над обеспечением доступа граждан Грузии к высококачественной информации. Но поскольку это остается законопроектом, я собираюсь оставить [эту тему], и сегодня не говорить о каких-либо последствиях, если он действительно будет принят в качестве закона», — сказал Миллер



На брифинге Миллера также спросили о четырех судьях, попавших под санкции США: «На прошлой неделе вы призвали грузинских чиновников провести дальнейшее расследование в отношении четырех судей, попавших под санкции США. Имели ли вы какое-либо общение по этому поводу с грузинскими чиновниками? И мы видим, что вместо расследования грузинские чиновники требуют снять санкции с судей».



На этот вопрос пресс-секретарь Госдепартамента США ответил следующее:



«Три упомянутые вами санкции были введены для того, чтобы способствовать привлечению к ответственности преступников, которые воспользовались безнаказанностью и извлекли выгоду, подорвали верховенство закона и подорвали веру грузинского общества в судебную систему.



Что касается общения с правительством Грузии, мы, конечно, призываем их предпринять шаги, которые помогут привлечь к ответственности коррупционеров», — заявил Мэтью Миллер на брифинге.



Сегодня, 16 апреля, парламент Грузии начнет обсуждение российского закона, который вчера поддержал Комитет по юридическим вопросам. Параллельно у здания законодательного органа пройдут две акции протеста – в 12:00 и 19:00 часов.





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