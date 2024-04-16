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Грузия вошла в число 50 лучших стран по индексу позитивного мира
16.04.2024 13:43
В рейтинге стран по индексу позитивного мира Грузия входит в число 50-ти лучших. Соответствующий отчет публикует международный аналитический центр «Институт экономики и мира» (IEP).
Согласно отчету Positive Peace 2024, по сравнению с предыдущим исследованием, Грузия улучшила свои позиции на шесть пунктов, достигнув 49-го места, установив высокий уровень статуса позитивного мира.
Позитивный индекс мира основан на конструктивных аспектах социальных аспектов. При его составлении учитываются следующие факторы: хорошее функционирование правительства, низкий уровень коррупции, здоровая бизнес-среда, справедливое распределение ресурсов, признание прав других, свобода информации, высокий уровень человеческого капитала и хорошие отношения с соседними странами.
В мировом рейтинге позитивного мира Грузия опережает все соседние страны, а среди постсоветских стран занимает четвертое место после стран Балтии.
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