

Грузия вошла в число 50 лучших стран по индексу позитивного мира

16.04.2024 13:43





В рейтинге стран по индексу позитивного мира Грузия входит в число 50-ти лучших. Соответствующий отчет публикует международный аналитический центр «Институт экономики и мира» (IEP).



Согласно отчету Positive Peace 2024, по сравнению с предыдущим исследованием, Грузия улучшила свои позиции на шесть пунктов, достигнув 49-го места, установив высокий уровень статуса позитивного мира.



Позитивный индекс мира основан на конструктивных аспектах социальных аспектов. При его составлении учитываются следующие факторы: хорошее функционирование правительства, низкий уровень коррупции, здоровая бизнес-среда, справедливое распределение ресурсов, признание прав других, свобода информации, высокий уровень человеческого капитала и хорошие отношения с соседними странами.



В мировом рейтинге позитивного мира Грузия опережает все соседние страны, а среди постсоветских стран занимает четвертое место после стран Балтии.





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