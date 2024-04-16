

Тина Бокучава: Российскому закону нет места в Грузии

16.04.2024 14:02





Отзовите российский закон раз и навсегда! Российскому закону нет места в Грузии! - так обратилась к членам правящей команды на пленарном заседании парламента Грузии председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» Тина Бокучава.



Как пояснила Бокучава, «законопроект «О прозрачности иностранного влияния» является источником противостояния».



«Представители партии Иванишвили позорнейшим образом надсмехаются над представителем госсекретаря США, это позорно и было бы смешно, если бы не было так грустно. Это касается нашей страны и евроатлантического будущего нашей страны. Не следует высмеивать международных партнеров, не следует игнорировать их призывы, не следует попирать выбор грузинского народа. Вы должны прислушаться к грузинскому народу», - заявила Бокучава.



Для справки, в повестку пленарного заседания парламента Грузии добавлено рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Вопрос обсуждается в первом чтении.



Наряду с этим на рассмотрение парламента будут представлены два альтернативных законодательных пакета – проект «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации» и поправки в Уголовный кодекс, а другой – подготовленные поправки в закон «О грантах» и закон «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».



Автором и инициатором законопроекта о «Прозрачности иностранного влияния» является «Грузинская мечта». Его содержание аналогично проекту, инициированному в прошлом году и «проваленному» в результате акций протеста.





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