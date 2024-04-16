

Судья Чинчаладзе за 4 года не рассмотрел ни одного дела, но получил зарплату в 448 тысяч лари — TI

16.04.2024 15:37





По данным «Transparency International-Georgia», судья Тбилисского апелляционного суда Михаил Чинчаладзе не исполняет свои обязанности. Как указано в заявлении организации, за 4 года он не рассмотрел ни одного дела, но получил в общей сложности 448 020 лари в качестве зарплаты.



«Это происходит на фоне перезагруженности в судей судебной системе, по этой причине затягивание дел является важным вызовом», — пишет организация.



В заявлении «Транспэренси Интернэшнл-Грузия» также отмечается, что в предыдущие годы Чинчаладзе рассматривал в среднем только по два дела в месяц, «в то время как другим судьям в течение года приходится рассматривать сотни дел».



«Например, в 2022 году среднее количество дел, рассмотренных судьей Тбилисского апелляционного суда, составило 273», — говорится в сообщении «Транспэренси Интернэшнл — Грузия».



«Грузинская мечта» отказывается внедрять механизм оценки добропорядочности судей, занимающих важные посты в судебной системе.



В правящей партии проведение т.н. веттинга преподносится как инициатива оппозиции и общественных организаций, однако в докладе о расширении Еврокомиссии, в котором говорится о предоставлении Грузии статуса кандидата, упоминается проверка добросовестности лиц, назначенных в систему правосудия.



По имеющимся на данный момент данным, в системе общих судов Грузии есть как минимум 10 судей, которые не выступают против механизма проверки добропорядочности судей, работающих на ключевых должностях. Более того, некоторые из них выражают готовность к тому, что, если такой механизм будет введен законом, его добросовестность будет проверена, даже несмотря на то, что он не занимает высоких должностей в судебной системе.





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