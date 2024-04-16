

Грузия и Китай обсудили двусторонние отношения

16.04.2024 16:17





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился с заместителем министра международного департамента ЦК Китайской Народной Республики Чэнь Чжоу и членами делегации.



По сообщению МИД Грузии, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе сотрудничество в сфере политических, торгово-экономических, туристических, культурно-гуманитарных и контактов между людьми. Положительно была оценена высокая динамика и тесное партнерство в двусторонних отношениях между странами (безвиз для граждан Грузии пока не вступил в силу, граждане Китая могут находиться в Грузии в течение 30 дней - ред.).



По информации МИД, внимание было акцентировано на важности полного использования новых возможностей, созданных в результате установленного в прошлом году стратегического партнерства между Грузией и Китаем, одним из ощутимых результатов которого является соглашение о введении визового режима, который был подписан между двумя странами 10 апреля 2024 года.



Китайская сторона еще раз подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. В свою очередь Илья Дарчиашвили подчеркнул твёрдую и последовательную позицию Грузии в отношении поддержки принципа единого Китая.







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