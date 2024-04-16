

Создана оргкомиссия по всеобщенародному рассмотрению поправок «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»

16.04.2024 17:00





В связи с поправками в Конституцию «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» создана организационная комиссия по всеобще-народному рассмотрению. Проект постановления о создании комиссии был принят на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.



Регистрацию прошли 117 депутатов парламента. 77 депутатов поддержали проект постановления, двое проголосовали против.



Алеко Элисашвили, член партии «Мокалакееби», больше не будет членом оргкомиссии. Элисашвили отозвал свое согласие на участие. В составе комиссии произошло еще одно изменение. Вместо Гиви Миканадзе в оргкомиссию войдет Ираклий Шатакишвили.



В состав организационной комиссии по всеобще-народному рассмотрению конституционных поправок входят:



Шалва Папуашвили – председатель парламента Грузии;



Мамука Мдинарадзе – лидер парламентского большинства, председатель фракции «Грузинская мечта»;



Рати Ионатамашвили – председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии;



Ираклий Шатакишвили – заместитель председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии;



Мака Бочоришвили – председатель комитета европейской интеграции парламента Грузии;



Анри Оханашвили – председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии;



Давид Матикашвили – первый заместитель председателя комитета по правовым вопросам парламента Грузии;



Саломе Курасбедиани – заместитель председателя комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам парламента Грузии;



Тенгиз Шарманашвили – заместитель председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии;



Созар Субари – председатель парламентской группы «Сила народа»;



Фридон Инджиа – председатель парламентской политической группы «Европейские социалисты»;



Шалва Кереселидзе – член парламентской политической группы «За Грузию»;



Нино Шавгулидзе – заместитель руководителя кабинета председателя парламента Грузии, секретарь комиссии.





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