

Голосование по избранию кандидатов на пост председателя и членов ЦИК пройдет на следюущей неделе

16.04.2024 17:03





Кандидатам на пост председателя и в члены Центральной избирательной комиссии Грузии не удалось набрать необходимое для выборов количество голосов на сегодняшнем пленарном заседании, однако, по словам председателя парламента, они имеют поддержку 91 депутата парламента.



Председатель парламента Грузии Шалвы Папуашвили заявил, что через две недели голосование пройдёт повторно, и председателем ЦИК будет избран Георгий Каландаришвили, а членами ЦИК — Майя Заридзе, Георгий Шарабидзе и Гия Цацашвили.



На сегодняшнем заседании голоса распределились следующим образом: за Георгия Каландаришвили — 85, против — 13; Майя Заридзе – 82 за, 0 против; Георгий Шарабидзе – 82 за, 0 против; Гия Цацашвили – 81, за, 0 против. Повторное голосование состоится на следующей сессионной неделе.



«Для первого раза для избрания необходимо 90 голосов, если 90 голосов не набрано, можно быть избранным на следующей сессии простым большинством голосов. В общей сложности этих кандидатов поддерживает 91 мандат, хотя технически, поскольку члены большинства отсутствуют по ряду проблем со здоровьем, они не получат сегодня 90 голосов, хотя имеют поддержку 91 мандата. Поэтому поддержка у нас будет через две недели. Эти кандидаты пользуются поддержкой 91 члена парламента от политических групп. Я хотел, чтобы это было зафиксировано», — заявил Папуашвили.





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