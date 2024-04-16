

Парламент отклонил альтернативные «закону об иноагентах» проекты от оппозиции

16.04.2024 17:36





Парламент Грузии отклонил альтернативные «закону об иноагентах» законопроекты от оппозиции и приступил к обсуждению российского аналога «закона об иностранных агентах» (законопроект «О прозрачности иностранного влияния»).



Альтернативные законопроекты разработаны и предложены партией «За Грузию».



Первая инициатива оппозиционеров — «О защите от российского влияния». Проект предусматривал уголовное преследование всех организаций или лиц, которые представляют интересы страны-оккупанта (России) и кто пытается изменить внешнеполитические цели, определенные Конституцией Грузии, или открыто или тайно вмешиваться во внутреннюю политику страны.



Вторая инициатива предусматривала внесение поправок в закон «О грантах».



Теперь законопроект, который часть общества называет «российским законом», рассматривается на пленарном заседании 16 апреля в первом чтении.



Законопроект, прежде чем стать законом, должен пройти три слушания в руководящем комитете и три слушания — на пленарном заседании.



После голосования в третьем чтении на пленарном заседании будет считаться, что парламент принял закон. После этого закон будет направлен президенту на подпись. Закон вступает в силу после подписания президентом Грузии.



Если президент Грузии наложит вето на закон, его мотивированные замечания будут возвращены в парламент. Если вето будет преодолено, по законопроекту будут повторно голосовать. Если его поддержат снова, все равно направят президенту на подпись.



Если президент не подпишет его во второй раз, то закон будет считаться вступившим в силу после подписания спикером парламента и его опубликования в сроки, предусмотренные настоящим законом.



Источник: SOVA

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