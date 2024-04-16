

Посол Франции: Законопроект [об иноагентах] не соответствует ценностям ЕС

16.04.2024 18:15





«Грузия – суверенная страна, она может принять тот закон, который хочет, мы, как и другие друзья Грузии, желающие, чтобы она вступила в Евросоюз, говорим Грузии, что законопроект, который рассматривается в парламенте, не соответствует ценностям Евросоюза», — заявила посол Франции в Грузии Шераз Гасри.



По словам посла, законопроект должны рассматривать политическое руководство Грузии и грузинский народ.



«Грузия – суверенная страна. Грузия – независимое государство. Мы признаем ее суверенитет, независимость, и Грузия может принять тот закон, который она хочет. Что я могу сказать как представитель французского правительства и государства-члена Европейского союза, так это то, что мы приветствуем Грузию в семье ЕС. Мы, как и другие друзья Грузии, желающие, чтобы она вступила в Евросоюз, заявляем Грузии, что законопроект, который обсуждается в парламенте, не соответствует ценностям ЕС. Так что решение принимать Грузии. Как я уже отметила, законопроект должны рассматривать политическое руководство Грузии и грузинский народ, и мы не те, кто должен вести переговоры о законах», — заявила посол.





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