

Омбудсмен: с одним из участников акции протеста полиция вела себя неподобающе

16.04.2024 19:14





Омбудсмен Грузии подтверждает, что 15 апреля с одним из задержанных на акции протеста против «закона об иноагентах» полиция повела себя неподобающим образом. Аппарат народного защитника сообщил, что уже обратился в Специальную следственную службу с просьбой расследовать этот факт.



Представители народного защитника посетили 10 человек, которые были задержаны полицейскими на митинге перед зданием парламента в Тбилиси 15 апреля.



«Офис народного защитника продолжит следить за акциями и будет реагировать на все нарушения прав человека в рамках своего мандата», — сказано в заявлении народного защитника Грузии.



Напомним, МВД Грузии задержало 14 человек по статьям кодекса об административных правонарушениях на акции против «закона об иноагентах». Заявлено, что в результате насильственных действий протестующих пострадал один сотрудник МВД, которому была оказана соответствующая медицинская помощь.



SOVA

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