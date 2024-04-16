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Омбудсмен: с одним из участников акции протеста полиция вела себя неподобающе
16.04.2024 19:14
Омбудсмен Грузии подтверждает, что 15 апреля с одним из задержанных на акции протеста против «закона об иноагентах» полиция повела себя неподобающим образом. Аппарат народного защитника сообщил, что уже обратился в Специальную следственную службу с просьбой расследовать этот факт.
Представители народного защитника посетили 10 человек, которые были задержаны полицейскими на митинге перед зданием парламента в Тбилиси 15 апреля.
«Офис народного защитника продолжит следить за акциями и будет реагировать на все нарушения прав человека в рамках своего мандата», — сказано в заявлении народного защитника Грузии.
Напомним, МВД Грузии задержало 14 человек по статьям кодекса об административных правонарушениях на акции против «закона об иноагентах». Заявлено, что в результате насильственных действий протестующих пострадал один сотрудник МВД, которому была оказана соответствующая медицинская помощь.
SOVA
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