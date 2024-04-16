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Президент Совета Европы: «закон об иноагентах» отдалит Грузию от ЕС
16.04.2024 20:48
Президент Совета Европы Шарль Мишель заявил, что принятие «закона об иноагентах» отдалит Грузию от Евросоюза. Он подчеркнул, что заявляет это «четко», «твердо».
«Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ на это Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата.
Позвольте мне четко заявить: законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует стремлениям Грузии к Европейскому Союзу и траектории ее вступления.
Это отдалит Грузию от Европейского союза и не приблизит ее к нему», — подчеркнул Мишель.
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