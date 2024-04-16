

Президент Совета Европы: «закон об иноагентах» отдалит Грузию от ЕС

16.04.2024 20:48





Президент Совета Европы Шарль Мишель заявил, что принятие «закона об иноагентах» отдалит Грузию от Евросоюза. Он подчеркнул, что заявляет это «четко», «твердо».



«Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ на это Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата.



Позвольте мне четко заявить: законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует стремлениям Грузии к Европейскому Союзу и траектории ее вступления.



Это отдалит Грузию от Европейского союза и не приблизит ее к нему», — подчеркнул Мишель.





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