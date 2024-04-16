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ЕНД предлагает провести плебисцит по законопроекту об иноагенах вместе с выборами или перед выборами
16.04.2024 20:50
Мы предлагаем следующее, вынести [закон] на плебисцит вместе с выборами или перед выборами, - заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили в парламенте Грузии, где проходит рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении.
По словам Левана Хабеишвили, если народ решит, что закон «О прозрачности иностранного влияния» нужен, никто со стороны оппозиции «и слова не скажет».
«Факт, что мы не можем договориться. У вас своя точка зрения, никого вы не слушаете, и у вас нет и даже одного партнера. Мы понимаем это так, как есть, вы же говорите, что все иначе. Десятки тысяч людей выходят на улицу… Вы мобилизовали спецназ. Я же не говорю, что мы, оппозиция, должны решать. Дайте людям возможность спокойно решить и спокойно жить. Мы предлагаем следующее: вынести его [закон] на плебисцит вместе с выборами или перед выборами. Позвольте людям решить, нравится им это или нет. Если народ решит, никто из нас и слова не скажет», - заявил Леван Хабеишвили.
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