

У заднего входа в здание парламента правоохранители применили перцовый спрей

16.04.2024 22:30





У заднего входа в здание парламента Грузии происходит столкновение между правоохранителями и участниками акции.



Правоохранители применили против демонстрантов т.н. перцовый спрей.



Физическое противостояние между спецназом и демонстрантами продолжается.





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