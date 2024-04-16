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У заднего входа в здание парламента правоохранители применили перцовый спрей


16.04.2024   22:30


У заднего входа в здание парламента Грузии происходит столкновение между правоохранителями и участниками акции.

Правоохранители применили против демонстрантов т.н. перцовый спрей.

Физическое противостояние между спецназом и демонстрантами продолжается.


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