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У заднего входа в здание парламента правоохранители применили перцовый спрей
16.04.2024 22:30
У заднего входа в здание парламента Грузии происходит столкновение между правоохранителями и участниками акции.
Правоохранители применили против демонстрантов т.н. перцовый спрей.
Физическое противостояние между спецназом и демонстрантами продолжается.
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