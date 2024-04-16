

«Мечта» продолжит рассмотрение «закона об иноагентах» 17 апреля

16.04.2024 22:30





«Мечта» продолжит рассмотрение «закона об иноагентах» 17 апреля. На пленарном заседании парламента, вероятно, состоится и голосование по законопроекту «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении.



Причиной переноса голосования по «российскому закону», по словам председателя парламента Шалвы Папуавшвили, являются выступления депутатов, которые предусмотрены процедурно, но не могли быть полностью представлены до 9 часов вечера.



«В 11:45 — на заседании бюро, в 12 мы возобновим политические выступления, заседание закрыто», — заявил Папуашвили.



Парламентарии готовятся покинуть здание парламента Грузии — им создадут коридор безопасности мобилизованные у входов представители спецназа, полиции и криминальной полиции.



Участники акции протеста намерены донести свой голос до депутатов большинства. Один из лидеров «Ахали» Ника Гварамия призвал протестующих создать коридор позора, чтобы представители «Мечты» прошли его.



Отметим, законопроект «О прозрачности иностранного влияния», прежде чем стать законом, должен пройти три слушания в руководящем комитете и три слушания — на пленарном заседании.



После голосования в третьем чтении на пленарном заседании будет считаться, что парламент принял закон. После этого закон будет направлен президенту на подпись. Закон вступает в силу после подписания президентом Грузии.



Если президент Грузии наложит вето на закон, его мотивированные замечания будут возвращены в парламент. Если вето будет преодолено, по законопроекту будут повторно голосовать. Если его поддержат снова, все равно направят президенту на подпись.



Если президент не подпишет его во второй раз, то закон будет считаться вступившим в силу после подписания спикером парламента и его опубликования в сроки, предусмотренные настоящим законом.





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