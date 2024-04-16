

МВД Грузии призывает протестующих подчиниться указаниям правоохранителей

16.04.2024 22:31





МВД Грузии призывает протестующих подчиниться указаниям правоохранителей. Ведомство опубликовало очередное заявление.



Сообщается, что во время акции пострадал один сотрудник Министерства внутренних дел. Ведомство предупреждает, что, если митингующие продолжат противоправные действия, будут применены спецсредства «в рамках закона».



МВД призвало участников акции воздержаться от насильственных действий.



«Министерство внутренних дел в очередной раз призывает участников митинга у здания парламента подчиниться указаниям правоохранительных органов и воздерживаться от насильственных действий и нападений на сотрудников полиции.



Один сотрудник Министерства внутренних дел уже пострадал во время митинга. В случае, если протестующие продолжат противоправные действия, Министерство внутренних дел применит специальные средства, предусмотренные законом.



Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что за каждым фактом нарушения последует соответствующая правовая реакция со стороны полиции», — говорится в заявлении.





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