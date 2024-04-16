

Спецназ предпринял попытку разогнать протестующих против «закона об иноагентах»

16.04.2024 22:31





Спецназ предпринял попытку разогнать протестующих против «закона об иноагентах» — робокопы применили физическую силу против части участников мирного протеста. Ранее спецназ применил перцовый баллончик. Периодически применяется слезоточивый газ.



МВД Грузии включило предупредительный сигнал, после которого спецназ обычно начинает разгон акции с применением водометов.



Полиция пытается оттеснить протестующих от боковых входов во двор здания парламента Грузии. Мобилизован водомет. Силовики вооружены оружием с резиновыми пулями.



Начались и аресты. По имеющейся информации, задержан генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе.



Участники протеста намеревались создать коридор позора, но спецназ пытается расчистить территорию для того, чтобы члены партии власти могли покинуть территорию парламента Грузии на своих автомобилях.



Часть журналистов сообщили, что им приходится покидать территорию, поскольку осуществление журналистской деятельности становится опасным.



Источник: СОВА

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