

Шарль Мишель о «российском законе»: «Отдалит Грузию от Евросоюза»

16.04.2024 22:31





Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением касательно возобновления рассмотрения в парламенте Грузии «российского закона», указав, что он не соответствует европейским устремлениям Грузии и его принятие отдалит страну от Евросоюза:



«Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата.



Позвольте мне прояснить: проект закона о прозрачности иностранного влияния не соответствует стремлению Грузии к ЕС и траектории ее вступления. Он отдалит Грузию от Евросоюза, а не приблизит», — написал Мишель в соцсети X.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





