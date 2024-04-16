|
|
|
Шарль Мишель о «российском законе»: «Отдалит Грузию от Евросоюза»
16.04.2024 22:31
Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением касательно возобновления рассмотрения в парламенте Грузии «российского закона», указав, что он не соответствует европейским устремлениям Грузии и его принятие отдалит страну от Евросоюза:
«Грузинский народ выбрал европейский путь, и в ответ Европейский совет в декабре прошлого года предоставил Грузии статус кандидата.
Позвольте мне прояснить: проект закона о прозрачности иностранного влияния не соответствует стремлению Грузии к ЕС и траектории ее вступления. Он отдалит Грузию от Евросоюза, а не приблизит», — написал Мишель в соцсети X.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна