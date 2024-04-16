

МВД начало применять спецсредства против мирных демонстрантов

16.04.2024 22:32





МВД Грузии начало применять спецсредства против участников мирной демонстрации перед парламентом.



Напряженная ситуация наблюдается у заднего входа в парламент, на улице Читадзе, здесь мобилизован спецназ и стоит водомет.



Запущено звуковое предупреждение, призывающее граждан разойтись.



После того как полиция предположительно применила для разгона перцовый спрей, нескольким протестующим понадобилась помощь бригады скорой помощи.





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