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МВД начало применять спецсредства против мирных демонстрантов


16.04.2024   22:32


МВД Грузии начало применять спецсредства против участников мирной демонстрации перед парламентом.

Напряженная ситуация наблюдается у заднего входа в парламент, на улице Читадзе, здесь мобилизован спецназ и стоит водомет.

Запущено звуковое предупреждение, призывающее граждан разойтись.

После того как полиция предположительно применила для разгона перцовый спрей, нескольким протестующим понадобилась помощь бригады скорой помощи.


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