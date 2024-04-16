|
|
|
МВД начало применять спецсредства против мирных демонстрантов
16.04.2024 22:32
МВД Грузии начало применять спецсредства против участников мирной демонстрации перед парламентом.
Напряженная ситуация наблюдается у заднего входа в парламент, на улице Читадзе, здесь мобилизован спецназ и стоит водомет.
Запущено звуковое предупреждение, призывающее граждан разойтись.
После того как полиция предположительно применила для разгона перцовый спрей, нескольким протестующим понадобилась помощь бригады скорой помощи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна