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Спецназ вытеснил митингующих от входа в парламент Грузии
16.04.2024 22:32
Спецназ вытеснил митингующих от заднего входа в парламент Грузии, где проходит мирная акция против закона об «иноагентах».
Против участников митинга, предположительно, использовался слезоточивый спрей. В результате есть пострадавшие, среди них – лидер партии «Гирчи-больше свободы» Зураб Джапаридзе.
Полиция призывала граждан разойтись, в противном случае «против них будут предприняты меры, предусмотренные законом».
По информации СМИ, есть задержанные, в их числе один из лидеров партии «Лело» Ираклий Купрадзе.
Митингующие остаются и на проспекте Руставели, перед зданием парламента.
Обсуждение закона об «иноагентах» – законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – продолжится в парламенте Грузии завтра, 17 апреля.
Члены правящей партии «Грузинская мечта», предположительно, утвердят документ в первом чтении на завтрашней сессии.
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