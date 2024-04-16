

Пятрас Ауштрявичюс: В рядах «Грузинской мечты» что-то фундаментально неправильно – Страна чуть ли возвращается в СССР

16.04.2024 22:34





В рядах «Грузинской мечты» что-то фундаментально неправильно, - пишет депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в Twitter.



«В рядах «Грузинской мечты» что-то фундаментально неправильно. Страна чуть ли возвращается в СССР. Распространение ложных новостей и дезинформации не приближает Грузию к Европейскому союзу», - пишет Ауштрявичюс.





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