|
|
|
Президент Грузии: действия «Мечты» — «российская стратегия дестабилизации»
16.04.2024 22:35
Президент Грузии Саломе Зурабишвили публикует пост об акции протеста против «закона об иноагентах» в Тбилиси, участников которых МВД Грузии попыталось разогнать.
Зурабишвили назвала попытки «Мечты» принять «закон об иноагентах» вопреки желанию большей части граждан Грузии «российской стратегией дестабилизации».
«Вторая ночь массовых акций протеста в Тбилиси против «российского закона». Настойчивое стремление властей провести этот закон вопреки воле населения и несмотря на протесты партнеров является прямой провокацией — российской стратегией дестабилизации», — пишет глава государства на Х.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна