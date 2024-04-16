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Президент Грузии: действия «Мечты» — «российская стратегия дестабилизации»


16.04.2024   22:35


Президент Грузии Саломе Зурабишвили публикует пост об акции протеста против «закона об иноагентах» в Тбилиси, участников которых МВД Грузии попыталось разогнать.

Зурабишвили назвала попытки «Мечты» принять «закон об иноагентах» вопреки желанию большей части граждан Грузии «российской стратегией дестабилизации».


«Вторая ночь массовых акций протеста в Тбилиси против «российского закона». Настойчивое стремление властей провести этот закон вопреки воле населения и несмотря на протесты партнеров является прямой провокацией — российской стратегией дестабилизации», — пишет глава государства на Х.


Источник: СОВА
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