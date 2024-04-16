

Неколько участников акции пострадали после использование полицией перцовых баллончиков

16.04.2024 22:44





В результате применения перцовых баллончиков пострадали несколько человек - гражданам потребовалась медицинская помощь.



В этом районе мобилизованы бригады скорой помощи, которые оказывают первую помощь раненым демонстрантам.



Медицинскую помощь гражданам оказывают лидер ЕНД Софо Джапаридзе и Лали Джанашия.



Возле парламента начались аресты. У заднего входа в парламент сотрудники правоохранительных органов арестовывают участников мирной акции протеста. Также МВД активировало предупредительный сигнал, после чего спецназ начал разгонять демонстрацию и применять водометы.



Робокопы начали зачищать территорию парламента от граждан. На территории также имеется водоструйная машина.



«Монебо» (





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