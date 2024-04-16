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Неколько участников акции пострадали после использование полицией перцовых баллончиков
16.04.2024 22:44
В результате применения перцовых баллончиков пострадали несколько человек - гражданам потребовалась медицинская помощь.
В этом районе мобилизованы бригады скорой помощи, которые оказывают первую помощь раненым демонстрантам.
Медицинскую помощь гражданам оказывают лидер ЕНД Софо Джапаридзе и Лали Джанашия.
Возле парламента начались аресты. У заднего входа в парламент сотрудники правоохранительных органов арестовывают участников мирной акции протеста. Также МВД активировало предупредительный сигнал, после чего спецназ начал разгонять демонстрацию и применять водометы.
Робокопы начали зачищать территорию парламента от граждан. На территории также имеется водоструйная машина.
«Монебо» (
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