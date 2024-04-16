

Президент Грузии поддержала протесты против закона «об иноагентах»

16.04.2024 23:03





Протестующие обещают прекратить акции, если власти отзовут спорный законопроект



Грузия никогда не смирится с повторной советизацией страны. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя протесты граждан против принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».



Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» вновь внесла в парламент законопроект, который в прессе называют «законом об иностранных агентах», и сравнивают с аналогичным российским репрессивным законодательством. По всей стране в течение уже нескольких дней не прекращаются протесты. Вечером 15 апреля, как сообщает МВД Грузии, были задержаны 14 участников тбилисской акции за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции.



Тем не менее, противники указанного законодательства заявляют, что будут протестовать до тех пор, пока власти не отзовут законопроект. Акция назначена перед парламентским зданием в Тбилиси также и вечером 16 апреля.



Продолжить протесты призывает и осужденный президент Грузии Михаил Саакашвили, который написал 16 апреля в Фейсбуке, что противостоять намерениям правящей партии возможно лишь путем расширения масштаба акций и в результате «тесной координации».



В то же время «Грузинская мечта» отказывается изменить свою позицию, утверждая, что якобы «90% финансирования неправительственного сектора непрозрачны», и что это представляет опасность для безопасности страны. Несмотря на протесты, Юридический комитет парламента 15 апреля одобрил законопроект, а 16 апреля его вынесли на рассмотрение в парламент.



Западные партнеры, в том числе Соединенные Штаты, НАТО и страны ЕС, неоднократно заявляли, что обеспокоены грузинским законопроектом, который может поставить под угрозу евроинтеграцию страны. Тем не менее, «Грузинская мечта» считает критику необснованной, настаивая, что целью закона является как раз повышение финансовой прозрачности – в соответствии с европейскими ценностями.



Политолог Тенгиз Пхаладзе отметил, что в Грузии функционируют около 20 000 различных НПО, деятельность которых охватывает широкий спектр сфер, в том числе, экологию и здравоохранение. Согласно законопроекту «Грузинской мечты», несмотря на тип деятельности, все организации, получающие 20% своего финансирования от любых иностранных доноров, а не только от государств, обязаны регистрироваться в качестве субъекта, представляющего в Грузии интересы иностранного субъекта. То есть в данном случае, целью спорного закона вряд ли может быть усиления безопасности, говорит Пхаладзе, в то время как если вопросы вызывает финансовая деятельность того или иного НПО, нет необходимости в новом законе, так как можно лишь изменить финансовые требования и обязать их предоставлять в соответствующие структуры более детальные финансовые отчеты.



«В любом случае, прозрачность финансов организаций не должно касаться Министерства юстиции, как это требует разработанный властями законопроект», – считает Пхаладзе.



При этом эксперт Гия Хухашвили напомнил, что согласно Конституции Грузии, евроинтеграция, также как и интеграция в НАТО является обязательством властей.



«Грузинская мечта» однозначно вышла за конституционные рамки, так как всеми своими действиями власть отдаляет страну от западных структур и пытаясь установить российскую модель правления т.е. полный контроль всех сфер, включая гражданскую и медиа, толкает Грузию назад, в Россию. Не выполняя свои конституционные обязательства, можно сказать, что правящая сила утратила легитимность», – сказал Хухашвили в беседе с «Голосом Америки».



Эксперт напомнил, что согласно опросам, включая исследования американских NDI и IRI, подавляющее большинство грузинских граждан выступает за интеграцию страны в НАТО и ЕС, хотя, как говорит Хухашвили, вопрос в том, насколько население готово вновь бороться за свои идеалы.



«До сих пор ситуацию усложняло то, что меняя внешнеполитический курс страны, «Грузинская мечта» утверждала, что “пылко” поддерживает интеграцию в ЕС и НАТО, что сбивало людей с толку. Но теперь уже гадать не приходится, особенно учитывая то, что ЕС и НАТО открыто говорят, что считают этот закон неприемлемым, а «Грузинская мечта» в свою очередь говорит, что - нет, критика западных партнеров неоправданна и что они якобы что-то недопоняли. Вряд ли теперь у кого-то могут еще оставаться какие-либо вопросы», резюмировал Хухашвили.



Напомним, что в марте прошлого года первая попытка «Грузинской мечты» принять так называемый «закон об иноагентах», оказалась неудачной, так как в результате масштабных акций авторы спорного документа были вынуждены его отозвать.





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