

Спецназ побил журналиста издания «Publika»

17.04.2024 01:37





В Тбилиси ситуация на митинге возле парламента в какой-то момент вновь обострилась. Некоторое время назад представители Департамента особого назначения МВД задержали еще несколько человек.



На кадрах, снятых телеканалом «Пирвели», видно, что сотрудники МВД во время задержания применяют насилие.



На кадрах видно, как спецназовцы напали на журналиста издания «Публика» («Publika») Александра Кешелашвили:



«Когда они вышли и начали задерживать, я пошел за ними, снимал их как обычно. Когда я оглянулся, за мной шли спецназовцы, они стали препятствовать моей работе. Один отобрал телефон, другой ударил меня по лицу. Я объяснил, что я журналист. Сначала они не услышали, потом когда поняли, вернули мне телефон», — рассказал Кешелашвили телекомпании «Пирвели».





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