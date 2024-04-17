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Мэтью Миллер: Мы глубоко обеспокоены этим законопроектом


17.04.2024   09:16


США в очередной раз выражают беспокойство в связи с продвижением в Грузии законопроекта «об иногаентах», заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

«Что касается этого законопроекта: он все еще остается законопроектом. Ранее, когда был внесен этот законопроект, мы видели, что его довольно сильно продвинули, но в конечном итоге не сделали законом. Поэтому я не думаю, что на данный момент мы можем предсказать, что произойдет, но я повторю, что мы по-прежнему глубоко обеспокоены этим законопроектом.

Что касается демонстрантов в Грузии или где-либо еще в мире, то, конечно, США поддерживают свободу выражения мнений и свободу слова для всех в мире…

Что касается возможных шагов (США), я не буду ничего обсуждать заранее, но скажу так – мы не объявляем заранее о возможных санкциях или мерах, которые можем ввести», — заявил Миллер.

Отметим, МВД Грузии применило перцовый баллончик и слезоточивый газ на акции против закона «об иноагентах». У территории парламента были мобилизованы силы спецназа, патрульной и криминальной полиции, а также водомет.

Сообщается, что на акции протеста 16 апреля против «российского закона» задержаны 11 человек.


Источник: СОВА
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