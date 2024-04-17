

Рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении на пленарном заседании парламента продолжится сегодня

17.04.2024 09:21





Рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении на пленарном заседании парламента Грузии продолжится сегодня, 17 апреля. Вчера на пленарном заседании обсудить законопроект в первом чтении полностью не удалось.



Законопроект, инициированный «Грузинской мечтой», на пленарном заседании представил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



«Ни одна страна не говорит о законопроекте, что он очень хороший, так как он не устраивает ни одну страну, кроме Грузии!



В позапрошлом году 27 стран через своих послов сказали нам, что Михаил Саакашвили умирает и его нужно освободить, но он не умирал, и мы его не освободили. Мы оказались одни и оказались правы. Потом все сказали, что нет, он не умирает, и мы уже стали не одни. Теперь никто не требует освобождения Саакашвили. Сегодня нам говорят, отзовите этот закон, но мы его не отзовем, потому что он грузинский, и потом все 27 стран будут придерживаться этого мнения», - заявил Мамука Мдинарадзе.



Проект закона «О прозрачности иностранного влияния», представленный «Грузинской мечтой», предусматривает «в целях обеспечения прозрачности» регистрацию в качестве организаций, осуществляющих интересы иностранной силы, таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации, определенная часть доходов которых, в частности, более 20%, получена из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается «организацией, проводящей интересы иностранной силы», в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в публичном реестре в одноименной базе данных. Во время регистрации необходимо будет отразить полученные доходы. В тоже время, организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию





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