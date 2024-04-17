

НПО о неправомерных действиях полицейских на акции против «закона об иноагентах»

17.04.2024 09:22





Девять действующих в Грузии неправительственных организаций выступили с совместным призывом к МВД – прекратить физическую расправу над мирными демонстрантами.



НПО также призывают власти создать специальную следственную службу для расследования предполагаемых преступлений, совершенных сотрудниками полиции.



«По информации МВД, на митинге против «российского закона» 16 апреля 2024 года были задержаны 11 демонстрантов, это не окончательное число задержанных. Полиция продолжает незаконно вмешиваться в свободу собраний граждан, по-прежнему задерживает мирных демонстрантов, а в некоторых ситуациях имеют место случаи жестокого физического насилия в отношении граждан.



Несмотря на многочисленные просьбы, МВД не предоставляет адвокатам информацию о местонахождении задержанных.



Мы призываем МВД прекратить применение методов физической расправы к мирным демонстрантам, а также своевременно предоставить адвокатам информацию о местонахождении задержанных. Мы призываем Специальную следственную службу расследовать предполагаемые преступления, совершенные полицейскими», — говорится в сообщении.



Отметим, МВД Грузии применило перцовый баллончик и слезоточивый газ на акции против «закона об иноагентах». У территории парламента были мобилизованы силы спецназа, патрульной и криминальной полиции, а также водомет.



Сообщается, что на акции протеста 16 апреля против «российского закона» задержаны 11 человек.



Источник: СОВА

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