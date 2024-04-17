|
|
|
Протест против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» возобновится у парламента сегодня с 12:00
17.04.2024 09:55
Граждане соберутся сегодня у парламента с 12:00, чтобы опротестовать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
Об этом на акции перед парламентом сообщил один из организаторов.
Напомним, граждане уже несколько дней протестуют у парламента против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
На пленарном заседании парламента 17 апреля продолжится обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна