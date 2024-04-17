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17 апреля в здании парламента Грузии будет действовать "желтый" уровень безопасности


17.04.2024   10:13


Парламент Грузии распространяет заявление о дополнительных мерах безопасности 17 апреля.

Как отмечают в парламенте, 17 апреля в здании парламента Грузии будет действовать «желтый» уровень безопасности.

«В соответствии с приказом председателя парламента Грузии N1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил безопасности в здании парламента Грузии, 17 апреля этого года во дворце парламента будет действовать «желтый» уровень безопасности – вход в здание парламента для посетителей будет ограничен.

На запланированные парламентские мероприятия (в том числе заседания комитетов) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами. Ограничение не распространяется на аккредитованных журналистов телекомпаний/телемедиа.

Целью данного мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента Грузии», — говорится в заявлении парламента Грузии.


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