

«Лело»: Ираклий Купрадзе незаконно задержан полицией вместе с другими митингующими

17.04.2024 11:08





Партия «Лело» распространяет информацию в связи с задержанием Ираклия Купрадзе.



По их данным, Ираклий Купрадзе был незаконно задержан полицией вместе с другими митингующими во время мирного протеста.



Как отмечается в информации, распространенной «Лело», полиция применила непропорциональную силу и жестокое насилие над задержанными.



«Ираклий Купрадзе был незаконно задержан полицией вместе с другими митингующими во время мирного протеста. Как рассказывают задержанные, полиция применила непропорциональную силу и жестокое насилие над задержанными. Большинство избиты, в том числе Ираклий Купрадзе.



Генсек «Лело» сейчас находится в изоляторе временного содержания. Когда будут назначены судебные слушания и когда задержанные митингующие освободятся, пока неизвестно», - говорится в информации партии.





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