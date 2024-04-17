|
|
|
«Лело»: Ираклий Купрадзе незаконно задержан полицией вместе с другими митингующими
17.04.2024 11:08
Партия «Лело» распространяет информацию в связи с задержанием Ираклия Купрадзе.
По их данным, Ираклий Купрадзе был незаконно задержан полицией вместе с другими митингующими во время мирного протеста.
Как отмечается в информации, распространенной «Лело», полиция применила непропорциональную силу и жестокое насилие над задержанными.
«Ираклий Купрадзе был незаконно задержан полицией вместе с другими митингующими во время мирного протеста. Как рассказывают задержанные, полиция применила непропорциональную силу и жестокое насилие над задержанными. Большинство избиты, в том числе Ираклий Купрадзе.
Генсек «Лело» сейчас находится в изоляторе временного содержания. Когда будут назначены судебные слушания и когда задержанные митингующие освободятся, пока неизвестно», - говорится в информации партии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна