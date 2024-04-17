

Саакашвили призывает оппозицию к объединению

17.04.2024 14:50





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозицию к объединению. Как он заявил из клиники «Вивамеди», во время подключения к судебному заседанию по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, партии должны объединиться под общим избирательным списком не в рамках какого-либо политического объединения, но на нейтральной платформе.



«Задача наших политиков – объединиться. Я поддерживаю создание единого (избирательного) списка. Сейчас главное избавиться от российского режима и нейтрализовать угрозу проникновения сюда России. Потому что Россия пытается нас «поедать» изнутри, она проникла в наши семьи и разрушает нас изнутри. Это должно быть нейтрализовано нашим единством. Нам всем сейчас следует отбросить все амбиции, весь снобизм и обиду. Мне тоже есть на что жаловаться, как и многим, кто помог привести эту катастрофу к власти, но сейчас не время для жалоб, потому что мы находимся на правильной стороне истории. Поэтому мы предлагаем пойти по пути создания общего списка на нейтральной платформе», – сказал Саакашвили.



Говоря непосредственно о самом процессе, экс-президент заявил:



«Сегодня мы обсудим вопрос о разгоне митинга 7 ноября 2007 года. По большей части тогда это было провокацией России – это подтверждено и тому есть много доказательств. Но я хочу спросить у вас – господа прокуроры и судьи: вы вчера смотрели телевизор? Вы видели, патриотичную молодежь Грузии и людей всех возрастов, действующих абсолютно мирно, в рамках закона? И как их разгоняла банда улыбчивых «робокопов» под предводительством «Хареба»? Господин прокурор, начните работать над тем, чтобы привлечь к ответственности даже Звиада Харебашвили за то, что он сделал вчера. Чего вы хотите от меня? Чего вы хотите от других, когда вчера вы увидели кульминацию беззакония и жестокости».



В своем обращении экс-президент призвал участников акций продолжать и усилить протест.



«Эти действия должны охватить всю Грузию, чем больше нас будет, чем более организованными и уверенными в себе мы будем, а мы будем, тем скорее мы победим. Грузинский народ высказал свое мнение. Для меня грузинский народ – это восхитительная молодежь, которая выражает свои мысли лучше, чем кто-либо из нас выражал их за эти годы. Они точно знают, чего хотят. Я тоже внес определенную лепту в то, чтобы эта молодежь не выросла в условиях коррупции и России», – заявил Михаил Саакашвили.





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