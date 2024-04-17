

Григол Вашадзе покидает парламент

17.04.2024 15:19





Независимый депутат, бывший лидер ЕНД Григол Вашадзе покидает парламент. Как заявляет Григол Вашадзе, для него пребывание в парламенте в таких условиях не имеет ни политического смысла, ни морального оправдания.



«Не отниму много времени. Нет никаких правовых, политических, моральных или прагматических оправданий существованию и тем более принятию законопроекта, какую бы географическую дефиницию для характеристики которого не нашли от России до Зимбабве. Если этот законопроект станет законом, то в конечном итоге он будет использован для установления авторитарного режима. Если рассмотрение этого законопроекта остановилось бы сегодня, огромный ущерб нашей европейской перспективе уже нанесен. Это так: когда думаешь неправильной частью своей анатомии, получаешь в результате социальное напряжение, противостояние с гражданами, союзниками, общественными организациями. В этих условиях пребывание в парламенте не имеет для меня ни политического смысла, ни морального оправдания. Я покидаю парламент! Мнение грузинского общества имеет для меня решающее значение. Я надеюсь, что власть откажется от принятия этого законопроекта», - заявил Григол Вашадзе.





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