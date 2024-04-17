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Герчинский: Этот закон, в случае его принятия, не поможет Грузии сблизиться с Евросоюзом
17.04.2024 16:10
Этот закон, в случае его принятия, не поможет Грузии сблизиться с Евросоюзом, - заявил после встречи дипломатов с президентом посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
«Как вы все отметили, ЕС очень быстро отреагировал на повторное внесение законопроекта. В течение 24 часов, 4 апреля пресс-спикер Верховного представителя ЕС по внешней политике и вопросам безопасности выступил с заявлением. Вчера вечером президент Европейского совета Шарль Мишель зафиксировал свою позицию, и я думаю, что его позиция ясна. Этот закон, в случае его принятия, не поможет Грузии сблизиться с Евросоюзом, наоборот, вызовет осложнения, поскольку этот закон явно не соответствует нормам и ценностям Евросоюза.
Президент Саломе Зурабишвили пригласила на встречу всех послов ЕС, а также представителей США и Великобритании, где поделилась своим беспокойством в связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния»», - сообщил посол ЕС в Грузии.
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